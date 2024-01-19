Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek önceki kapanışının hemen üzerinde 30,1328'den günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,1890 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 32,8490 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1910 liradan, euro 32,8490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,1890 liradan euro ise 32,8470 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 30,1440 lira, euronun satış fiyatı ise 32,7250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM NE?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Dünya genelinde yılbaşına doğru mart ayında başlamak üzere güçlenen "güvercin" fiyatlamalar günden güne güç kaybetmeye devam ediyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında faiz indirimlerinin ötelenebileceği yönündeki fiyatlamalarının güçlenmesiyle tahvil piyasalarında satıcılı seyir üst üste dördüncü güne taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, hafta başına kıyasla 21 baz puan artarak yüzde 4,16'ya çıktı.

Dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 13-14 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği ve 3 temel politika faizini sabit tutması kararı alınan para politikası toplantısı tutanakları açıklandı.

Tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin düşen enflasyona rağmen sıkı duruşun sürdürülmesinden yana olduğunu ortaya koydu.Tutanaklarda, enflasyonun yakın vadede yüksek seyretme ihtimali olduğu ve ücretler ile enflasyonun temel dinamiklerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtildi.

Asya pay piyasalarında ise karışık seyir öne çıktı. ABD pay piyasalarında artan risk iştahı kısmen Asya'ya taşınırken, bugün Japonya'da açıklanan veriler, aponya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme adımlarını öngörülünden daha geç atabileceği ihtimalini destekledi.

GÖZLER TCMB'NİN YATIRIMCI ANKAETİ'NDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da ÜFE ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.