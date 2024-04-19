Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,4 artışla 32,5274'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,5920 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,5990 liradan, euro 34,7430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,5970 liradan, euro 34,7410 liradan alııyor.

Dün doların satış fiyatı 32,4960 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7300 lira olmuştu.

PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalarda, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretleri halihazırda varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oluyor.

Dün, ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda 15,5'e çıkarken, Nisan 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen endeks, art arda üçüncü ay da pozitif değer alarak sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret etti. Ülkede ikinci el konut satışları ise martta yüzde 4,3 azalışla beklentilerin altına düştü.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının dirençli kaldığını belirterek, Fed yetkililerinin temkinli tutumunun devam ettiğini bildirdi.

Avrupa borsaları dün yükseliş eğiliminde hareket ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran toplantısında politika faizini indirmeye başlamasına kesin gözüyle bakılması söz konusu seyirde etkili oluyor.

Asya pay piyasalarında yeni günde İsrail ile İran'a yönelik haber akışıyla birlikte satış baskısının derinleştiği görülüyor.

YURTİÇİNDE GÖZLER TCMB ANKETİNDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye, nisan ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

17.30 Türkiye, mart ayı merkezi hükümet borç stoku