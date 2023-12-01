Dolar/TL haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28,9060 liradan, euro ise 31,5340 liradan başladı. Dolar, dün 28,9609 TL'ye çıkarak son zamanların rekorunu kırdı.

Döviz kurlarındaki yüksek seviye devam ederken, haftanın son işlem gününde dolar/TL'de sınırlı düşüş kaydedildi.

Dolar/TL dün 28,9609 seviyesine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak güne düşüşle başlayan kur 28,9040 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28,76, en yüksek ise 28,92 seviyeleri görüldü.

31,5320 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 31,5340 lira olarak belirlendi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ile birlikte bu hafta piyasalar hareketlendi.

Özellikle Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarda aralık ayında faizin sabit tutulacağına yönelik sinyaller geldi. Bu gelişme ile birlikte çarşamba günü ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert düşüşler görüldü.

Çarşamba günü dolar endeksi 102.467’ye kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.253’ü test etti. Dün ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekti. Dolar endeksi 103.590’ı gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.367’yi test etti.

Bugün dolar endeksi 103.333 seviyesinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.326 seviyesinde hareket ediyor.