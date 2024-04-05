Dolar/TL haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

Yerel seçimin ardından düşüşe geçen dolar/TL'de düşüş sürüyor. Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 31,9114'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,9640 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9380 liradan, euro 34,5730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 31,9360 liradan, euro 34,5710 liradan alınıyor.

Yerel seçimlerin ardından düşüş eğilimine geçen döviz kurlarında dün doların satış fiyatı 31,8880 lira, euronun satış fiyatı ise 34,7740 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizlik devam ederken, banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 2 bin 279 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak işgücü piyasasındaki son duruma ilişkin verileri içeren istihdam raporuna çevrildiğini kaydederek, verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesinde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar

15.30 ABD, mart ayı istihdam raporu

17.30 Türkiye, mart ayı hazine nakit dengesi