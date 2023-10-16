Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla günü 27,7978'den tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,8500 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise haftanın ilk gününe 29,3270 liradan haftaya başladı.

Dolar 27,8500 liradan, euro 29,3270 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 27,8480 liradan, euro ise 29,3250 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 27,8110 lira, euronun satış fiyatı ise 29,2300 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve Çin arasındaki gelişmelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine yoğun şekilde devam edeceğini hatırlatarak, Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Avrupa borsalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, cuma günkü açıklamasında, ECB'nin faiz artırımlarının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve Almanya'da enflasyonun düşüş eğiliminde bulunduğunu söyledi.

Analistler, ECB yetkililerinin kullandıkları tonun gittikçe "güvercinleştiğini" belirterek, bu durumun piyasalarda risk iştahını destekleyebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde yeni konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.250 ve 8.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı yeni konut satışları

10.00 Türkiye, ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

11.00 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, ekim ayı New York Fed imalat endeksi