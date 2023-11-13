Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Dolar / TL yeni haftaya 28,55 liradan başlarken 30 liranın üzerindeki seyrine devam eden Euro/TL 30,5210 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,5590 liradan, Euro 30,5210 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 28,5570 liradan alınan dolar, 28,5590 liradan satılıyor. 30,5190 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 30,5210 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 28,5660 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 30,5270 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA TEMKİNLİ BAŞLADI

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı sürerken, bu hafta gözler dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD'de salı günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda "Gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceğiz" dediğini anımsattı.

ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu verinin öngörülerin dışında kalması durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dolar endeksi üst üste dört işlem günlük yükseliş serisini cuma günü sonlandırırken, 105,8'le haftaya yatay başladı.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken, Brent petrolün varil fiyatı üst üste üç haftalık düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıdı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 1.938 dolardan, Brent petrolün varili ise önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 80,5 dolardan alıcı buluyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir görülürken, bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde cuma günü Financial Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte, mevduat faizini yüzde 4'te tutmanın enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağını, ancak yetkililerin ihtiyaç duymaları halinde borçlanma maliyetlerini yeniden yükseltmeyi düşüneceklerini söyledi.

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, bölgede enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, şimdilik para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek toplantılarda politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktardı.

Geçen haftanın son işlem gününde, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,49 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bölgede üçüncü çeyrek bilanço döneminin devam ettiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı ödemeler dengesi