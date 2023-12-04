Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Dolar / TL endeksi 28,9260 TL ile 29'a yakın seyrederken, euro 31,4470 liradan işlem görüyor.
Kaynak: AA
Döviz kurlarında yüksek seyir yeni hafta da devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9260 liradan, euro 31,4490 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,9240 liradan alınan dolar, 28,9260 liradan satılıyor. 31,4470 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 31,4490 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,9170 lira, euro'nun satış fiyatı ise 31,4200 lira olmuştu.
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