Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, cuma günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 29,8423'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,8850 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,8850 liradan, euro 32,6860 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 29,8830 liradan alınan dolar, 29,8850 liradan satılıyor. 32,6840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6860 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 29,8410 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6310 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başlarken, yurt içinde gözler yoğun veri gündeminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantılarına çevrildi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin, iş gücü piyasasında sıkı duruşun sürmesine rağmen hizmet sektörünün yavaşladığına işaret etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Fed'in faiz indirimlerine piyasa beklentilerinden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesi tahvil piyasalarında satış baskısına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 12 baz puan artarak yüzde 4,10'a çıkmasının ardından haftayı yüzde 4,05 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda da yatay bir seyir izliyor.

Avrupa borsalarında ise cuma günü negatif seyir hakim oldu.

Avrupa borsalarında, bölge genelinde açıklanan öncü verilerin enflasyonun yavaşlamadığına işaret etmesinin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine öngörülenden daha geç başlayabileceğine ilişkin endişelerin artması risk iştahını olumsuz etkiledi.

Analistler, ECB'nin ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü kaydederek, bölge genelinde geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam ettiğini de dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

Asya'da negatif seyir hakim olurken, bugün Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

ŞİMŞEK VE ERKAN YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Ayrıca, bu hafta, TCMB'nin 11 Ocak Perşembe günü JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği "Yatırımcı Günleri"nin ilk toplantısı takip edilecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yatırımcılar ile buluşacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya kasım ayı ticaret dengesi ve perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar ve işsizlik oranı

17.00 Türkiye, aralık ayı hazine nakit dengesi