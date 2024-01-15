Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,1, Euro/TL 33,046 seviyesinden güne başladı.
Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.
Dolar/TL 30,1, euro/TL ise 33,046 seviyesinden güne başladı.
Serbest piyasada 30,0980 liradan alınan dolar, 30,1000 liradan satılıyor. 33,0440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0460 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,0950 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0170 lira olmuştu.
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