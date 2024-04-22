Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,6110 liradan, euro 34,7770 liradan haftaya başladı.

Döviz kurlarının Türk lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. Dolar/TL, yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı.

Serbest piyasada 32,6090 liradan alınan dolar, 32,6110 liradan satılıyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.44, en yüksek ise 32.63 seviyeleri test edildi.

34,7750 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,7770 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8540 lira olmuştu.