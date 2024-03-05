Dolar, TL karşısında yeni rekorunu kırdı: 32 liraya koşuyor

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 31,5719'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışından sonra 31,8018'e yükselerek rekor yeniledi. Dolar/TL, saat 09.30 sıralarında 30,6060 seviyesinden işlem görüyor.

Dün TÜİK'in enflasyon verileri öncesi rekor yenileyen dolar;/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışının ardından 31,8018'ye yükselerek tarihi zirveyi gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar saat 09.30 sıralarında 31,6060 liradan, euro 34,2950 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 31,5719'dan tamamlamıştı. Dolar, dün 31,5300 lira, euro ise 34,2100 liradan satılmıştı.

KÜRESEL PİYASALAR PMI'YE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Avrupa borsalarında da dün Fransa hariç negatif seyir hakim olurken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD istihdam raporu ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı konuşma öncesinde pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

dün Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle Almanya Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,2 düşebileceğini bildirdi.

YURT İÇİNDE SON DURUM NE?

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün katıldığı bir TV programında, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" dedi.

Piyasaları tedirgin edecek bir adım atmayacaklarını ifade eden Şimşek, "Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil" diye konuştu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, şubat ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ÜFE

14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru

17.45 ABD, şubat ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı fabrika siparişleri