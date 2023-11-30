Dolar, TL karşısında yeni rekorunu kırdı

Doların TL karşısında sınırlı yükselişi sürüyor. Dün yüzde 0,1 artışla günü 28,9314'ten kapatmasının ardından bugün sabah saatlerinde 28,9609 seviyesine yükselen dolar/TL tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Dolar/TL şu sıralar 28,9470 liradan, euro ise 31,7590 liradan işlem görüyor.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. İstanbul serbest piyasada piyasa açılışında dolar 28,9609 seviyesine yükselerek tüm zamanalrın rekorunu tazeledi.

Serbest piyasada 28,9450 liradan alınan dolar şu sıralar 28,9470 liradan başlayan, euro 31,8248 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 28,9200 lira, euronun satış fiyatı ise 31,7590 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, özellikle Asya ekonomilerine yönelik endişeler devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.

Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerinin güçlenmesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil getirileri günü 6 baz puan azalışla yüzde 4,27'den tamamlarken, böylece 15 Eylül'den bu yana en düşük seviye test edildi.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

"ENFLASYONDA GERİLEME DEVAM EDECEK"

Dün açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi.

Enflasyonla mücadelede ikinci olmazsa olmaz koşul olan enflasyon patikasına dair "algı, kabul ve itibar" üçlüsünün, enflasyonun bu patikaya oturabilmesi için çok önemli bir araç ve kolaylaştırıcı faktör olduğunu vurgulayan Erkan, dezenflasyonun gelecek yılın ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlamasını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Analistler, TCMB'nin iletişim dilinin piyasalar açısından oldukça tatmin edici olduğunu aktararak, özellikle son dönemde öngörülebilirliğin artmaya başladığını ve bu durumda TCMB'nin kullandığı iletişim dilinin etkili olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 3.çeyrek GSYH

10.00 Almanya, ekim ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, kasım ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı TÜFE ve işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB'nin PPK özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması