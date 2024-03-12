Dolar/TL tarihi zirve seviyesinde
Haftaya 32 TL ile rekorla başlayan dolar yeni güne de tarihi zirve seviyesinde başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 32,0430 liradan, euro 35,0520 liradan güne başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor.
Dolar kuru haftanın ikinci gününe de yüksek başladı. Haftaya 32 TL'den başlayan kur tarihi zirve seviyesinde.
Serbest piyasada 32,0410 liradan alınan dolar, 32,0430 liradan satılıyor. 35,0500 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,0520 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0110 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9620 lira olmuştu.