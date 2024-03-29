Dolar/TL tarihi zirve seviyesine yakın

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3750 liradan, euro 34,9800 liradan güne başladı.

Döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ederken, dolar/TL haftanın son işlem gününe tarihi zirvesine yakın başladı.

Serbest piyasada 32,3730 liradan alınan dolar, 32,3750 liradan satılıyor. Dolar, 19 Mart günü 32,5753 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

34,9780 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3170 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,9140 lira olmuştu.