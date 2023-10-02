Dolar/TL yeni rekorunu test etti

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,1 artışla 27,4086'dan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,4781 seviyesinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde yeni rekorun test edildiği kurda kurda, 27,60 seviyesinin üzeri görüldü.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,4670 liradan, Euro 29,0060 liradan haftaya başladı.

Sabah saatlerinde kurda 27,60 seviyesinin üzeri test edildi. Kur rekor seviyesini gördükten sonra 27,46 seviyesinde dengelendi. Son 1 ayda kurda yükseliş yüzde 3'e yaklaştı.

Saat 09.10 itibarıyla serbest piyasada 27,4650 liradan alınan dolar 27,4670 liradan satılıyor. 29,0040 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,0060 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 27,4170 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,0060 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Senatosu, 2023 mali yılının bitimine saatler kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edildi.

Tasarının Temsilciler Meclisi'nde 91'e karşı 335 oy, Senato'da da 9'a karşı 88 oyla kabul edilmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılının bitimine 1 saatten az kala, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.

Biden, tasarının Kongre'den geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bugün Temsilciler Meclisi ve Senato'daki iki partili çoğunluğun "milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek gereksiz bir krizin" önlenmesi için hükümetin açık tutulması yönünde oy kullandığına dikkati çekti.

Analistler, ABD hükümetinin kapanma riskinin şimdilik ortadan kalktığını ve hafta başından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, bu hafta ülkede açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasındaki gidişata ilişkin vereceği sinyallerle piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Özellikle cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini ifade etti.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine çevrildi.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olan Avrupa'da son açıklanan verilere göre, enflasyonist baskının zayıfladığını anımsatarak, bölgedeki ekonomik aktiviteye dair işaretler veren PMI verilerinden resesyon olasılığına ilişkin sinyaller alınıp alınmayacağının yatırımcılar tarafından takip edildiğini söyledi.

Asya genelinde ise tatil havası etkili olurken, Japonya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Asya genelinde tatil nedeniyle piyasalar işleme kapalı olurken, Japonya borsası üst üste 2 günlük düşüşün ardından bugün pozitif seyrediyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 48,5 ile beklentilerin altın kalırken, dün Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,6 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile tahminlerin altında geldi.

Analistler, Çin ekonomisine dair açıklanan PMI verilerinin öngörülerin altında kalmasına karşın 50'nin üzerinde tutunmasının nispeten olumlu karşılanabileceğini söyledi.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 artışla 149,8'i test ederek, 17 Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 İngiltere, eylül ayı konut fiyat endeksi

• 10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

• 17.00 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

• 17.00 ABD, eylül ayı inşaat harcamaları

• 18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın Konuşması