Dolar/TL zirveye yakın seyrediyor

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,4857'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,5460 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL dün 27.75100 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,5460 liradan, Euro 28,8340 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,5440 liradan alınan dolar 27,5460 liradan satılıyor. 28,8320 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 28,8340 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,5040 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 28,7500 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki artışın, Fed'in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında güçlü duruşun sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Bugün ülkede açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü söyledi.

Son bir yılın zirvesinde seyreden dolar endeksi, 107,1 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı ise 1.820 doların üzerinde tutunarak yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyelerinde bulunmaya devam ediyor.

AVRUPA BORSALARI

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair artan endişeler pay piyasalarında satış baskısını artırırken, bugün bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB üyelerinin de sözle yönlendirmeleri takip edilirken, ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, geçen hafta Avro Bölgesi enflasyonunun eylülde son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini görmenin memnuniyet verici olduğunu ancak daha fazla ilerlemenin izlenmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan, Euro/dolar paritesi, 1,0470 ile Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01, İtalya'da MIB 30 endeksi 1,32 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,06 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında da negatif seyir öne çıktı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.55 Almanya, eylül ayı hizmet ve bileşik PMI

• 11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı hizmet ve bileşik PMI

• 11.30 İngiltere, eylül ayı hizmet ve bileşik PMI

• 12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı ÜFE ve perakende satışlar

• 14.30 Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru

• 15.30 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

• 17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

• 17.00 ABD, eylül hizmet ayı PMI