Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek yüzde 0,2 artışla 30,2001'den günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,2160 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 32,9650 liradan haftaya başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2160 liradan, euro 32,9650 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 30,2140 liradan euro ise 32,9630 liradan alınıyor.

Piyasanın açılışının ardından 30,2233'e yükselen dolar son olarak 12 Ocak'ta 30,4055'i görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Cuma günü doların satış fiyatı 30,1910 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8760 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başlarken, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Önemli merkez bankalarının, martta faiz indirimine başlayabileceği beklentisinin geçen yılın sonuna doğru güç kazanmasına karşın yılbaşından bu yana açıklanan makroekonomik verilerin ve merkez bankaları yetkililerinden gelen şahin tonlu sözle yönlendirmelerin etkisiyle günden güne zayıflamaya devam ediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, yüzde 0,3 artışla 2 bin 28 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 24 dolardan alıcı buluyor.

ECB'den veya İngiltere Merkez Bankasından (BoE) daha fazla faiz artışı beklenmediği belirtilen açıklamada, her bir bankanın 2024 sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü kaydedildi.

GÖZLER TCMB VERİLERİNDE

Yurt içinde cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 7.996,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve merkezi yönetim borç stoku, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirtti.