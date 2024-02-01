Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3456'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,6360 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise güne 32,8060 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3650 liradan, euro 32,8060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,3630 liradan, euro ise 32,8040 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 30,3520 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9960 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahı gerilerken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Bankanın, para piyasalarında, mayıs toplantısında ise yüzde 92 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyaçlarının olacağını belirterek, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını dile getirdi.

MAYISTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLANABİLİR

Avrupa'da dün İtalya hariç negatif bir seyir öne çıkarken, bugün BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları yatırımcıların odağına yerlşeti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın mayısta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin ihtimalin yüzde 71 olduğunu ifade etti.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirti.