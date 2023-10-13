Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,7411'den tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,7790 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 29,3260 liradan başladı.

Dolar 27,7930 liradan, euro 29,3260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,7910 liradan, euro ise 29,3240 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 27,7500 lira,euronun satış fiyatı ise 29,3050 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerine göre, Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, risk iştahı önemli oranda azaldı.

Dün, Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Bu döngünün zirvesinde veya buna çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak henüz daha fazla sıkılaşmayı masadan kaldırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Emtia fiyatları yeni güne yükseliş eğilimiyle başlarken, altının ons fiyatı 1.877 dolarla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinden, Brent petrolün varil fiyatı da 86 dolarla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle alıcı buluyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

New York borsasındaki satıcılı seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin ekonomisine yönelik endişeler güçleniyor.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün IMF ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlarla birlikte, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.550 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.080 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin konuşması

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi

13.00 IMF toplantıları

15.30 ABD, eylül ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi

16.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

20.00 ABD, eylül ayı federal bütçe dengesi