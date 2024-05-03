Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,3733'ten tamamlamasının ardından bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası saat 10.14 sıralarında 32,3990 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 34,7803 lira seviyesinde.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından döviz kurlarında hareketlilik sürüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4060 liradan, euro 34,7830 liradan güne başladı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar saat 10.14 sıralarında 32,3990 seviyesinde, euro ise 34,7803 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 32,3610 lira, euronun satış fiyatı ise 34,5620 lira olmuştu.

TÜİK'E GÖRE ENFLASYON YILLIK BAZDA YÜZDE 69,80

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59.64 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51.20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103.86 ile eğitim oldu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 124

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyonun nisan ayında yüzde 5.2 arttığını belirtti. ENAG'a göre yıllık enflasyon ise yüzde 124.35 olarak ifade edildi.