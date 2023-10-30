Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 28,1737'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yükselişe geçerek 28,2580 seviyesinde başladı. işlem görüyor. Dolar, açılışın ardından 28,3425'e çıkarak yeni rekorun eşiğine ulaştı.

Dolar 28,2520 liradan, euro 29,8190 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 28,2500 liradan, euro ise 29,8170 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 28,1890 lira, euronun satış fiyatı ise 29,8530 lira olmuştu.

26 Ekim'de 28,3771 ile rekor kıran dolar/TL, piyasaya yükselişle başlamasının ardından gün içinde 28,3425'e çıkarak yeni rekorun eşiğine ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR FED HAFTASINA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başlarken, söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesi etkili oluyor.

Analistler, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, Fed'in ekonomiyi soğutmak için attığı ultra şahin adımlara karşın istenilen sonuçlara henüz ulaşamadığını bildirdi.

Avrupa borsalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bu hafta perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Asya pay piyasaları haftaya karışık bir seyirle başlarken, Çin'de Evergrande'nin borç yapılandırmasına ilişkin duruşmanın aralık ayına ertelenmesiyle şirketin zaman kazandığı yönündeki algı piyasaları olumlu etkiliyor.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

16.00 Almanya, ekim ayı TÜFE

17.30 ABD, ekim ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi