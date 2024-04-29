Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4270 liradan, euro ise 34,7790 liradan işlem görerek haftaya başladı.
Kaynak: AA
Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor.
Serbest piyasada haftanın ilk işlem gününde 32,4250 liradan alınan dolar, 32,4270 liradan satılıyor.
34,7770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,7790 lira olarak belirlendi.
Cuma günü dolar'ın satış fiyatı 32,4470 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,7330 lira olmuştu.
Piyasaların odağında TÜİK'in cuma günü açıklayacağı nisan ayı enflasyon rakamları ve Fed'in faiz kararı var.