Dolar ve Euro’da tüm zamanların rekoru kırıldı

Dolar fiyatları, zirvesini 29,4350 TL'ye taşırken; piyasaların açık olduğu saatte 29,1816 TL'ye kadar çıktı. Euro fiyatları da rekorunu 32,178 TL'ye yükseltti.

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini 29,4350 TL'ye taşıdı.

Piyasaların açık olduğu saatte 29,1816 TL'ye kadar çıkan dolar, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.36 itibarıyla 29,232 TL seviyesinde hareket ediyor.

EURO'DA DA REKOR VAR

32,3810 TL'ye kadar çıkan euro fiyatları yeni zirvesine ulaştı. Euro, şu dakikalarda 32,182 TL'de bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0998 seviyelerinde hareket ediyor.