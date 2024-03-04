Dolar ve Sterlin'den tüm zamanların rekoru!
Dolar/TL kuru 31,70’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL kuru 34,46’yı görürken, Sterlin/TL kuru da ilk kez 40’ı gördü.
Dolar ve Sterlin'de tüm zamanların rekoru kırıldı.
Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününde 31,70’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Euro/TL kuru 34,46’yı görürken, Sterlin/TL kuru da tarihinde ilk kez 40’ı aştı.
Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününü 31,37 ile tamamlamıştı.
Gün içerisinde rekor kıran Dolar/TL 31,51’larda, Euro/TL 34,22’larda, Sterlin/TL ise 39,96’larda seyrediyor.
KURDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ NE?
Merkez Bankası, Şubat ayında 8 ay aradan sonra ilk kez faiz artırmamış ve politika faizini yüzde 45’te sabit tutmuştu.
Amerikan yatırım bankası JP Morgan Ocak ayında, yıl sonu Dolar/TL kuru tahminini 34’ten 36’ya yükseltmişti.
Banka, müşterilerine ilettiği notta, liranın değer artışının “dezenflasyon sürecine bağlılık ve uluslararası rezervlerin birikim hızına” bağlı olacağını belirtmişti.
Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam brüt döviz rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara gerilemişti.
Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024’te 36,8 TL, 2025’te 43,9 TL, 2026’da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.