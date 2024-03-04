Dolar ve Sterlin'den tüm zamanların rekoru!

Dolar/TL kuru 31,70’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL kuru 34,46’yı görürken, Sterlin/TL kuru da ilk kez 40’ı gördü.

Ekonomi 04.03.2024 15:22 Giriş: 04.03.2024 15:22

Güncelleme: 04.03.2024 15:35 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA