Dolar yeni haftaya rekorla başladı: 32 TL seviyesinde!

TL karşısındaki yükselişini sürdüren dolar, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, euro 35,0830 liradan haftaya başladı.

Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar kuru TL karşısındaki hızlı yükselişini yeni haftaya da taşıyarak tarihi zirve seviyesini yeniledi.

Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satılıyor. 35,0810 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,0400 lira olmuştu.

Piyasalar cuma günü ABD’den gelen kritik iş gücü istatistikleri sonrasında hareketlendi. ABD’de şubat ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 275 bin artış gösterdi.

Kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından dolar endeksi 102.358’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.038’i gördü. Bugün dolar endeksi 102.730 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.069 ile geriliyor.