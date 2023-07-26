Dolgu toprak üstünde konut

Zuhal ÇİLOĞLAN

Elazığ’da bundan 13 yıl önce gerçekleşen depremde evleri yıkılan yurttaşlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) dolgu toprak üzerine ve istinat duvarı olmadan inşa ettiği evlerde korku içinde yaşıyor.

Elazığ’ın Karakoçan’da 8 Mart 2010’da saat 04.32’de 6,0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntının ardından 41 yurttaş yaşamını yitirdi, çok sayıda ev de yıkıldı. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, bin 71 konutun yapımını tamamladı. Fakat söz konusu depremde yıkılan ya da hasar görev evlerin yerine yapılan kimi konutun, depreme dayanıksız olduğu iddia ediliyor.

Halk, kayan toprağın yolu kapatmaması için kendi imkânlarıyla duvar yaptı.

12 SENEDİR ÇÖZÜM YOK

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde yaşayan Zülküf Özdemir isimli yurttaş, TOKİ’nin inşa ettiği konutla ilgili 12 yıldır ‘çözüm’ aradığını anlattı. Evinin dolgu toprak üzerine ve istinat duvarı olmadan inşa edildiğini aktaran Özdemir, şunları söyledi: “Evi 2011 yılının sonlarına doğru teslim aldım. Yamacı toprakla doldurup üzerine evi inşa etmişler. Toprak kayıyor. Kayan toprağın yolu kapatmaması için kendi imkânlarımızla duvar yaptık. Konuyla ilgili birkaç kez dilekçe de yazdık ancak her seferinde hasıraltı edildi."

‘BİR ŞEY OLMAZ’ DENMİŞ!

Özdemir, şöyle devam etti: "Avukatımız TOKİ’ye ihtarname gönderdikten sonra, inceleme yapmak için iki AFAD görevlisi geldi. Durumu aktarıp şikâyet etmiş olmam bile görevlileri rahatsız etti. Onların rapor yazması gerekiyor ki dava için mahkemeye sunabilelim. Ancak, gelen kişiler, ‘12 yıldır bir şey olmamış, bundan sonra da olmaz’ dediler. Bir depremde yaşanılacakların hesabını kim verecek?”