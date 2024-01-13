Dolmabahçe’de güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Irak’ta 6 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bugün saat 14.30’da İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı duyuruya göre toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katılacak.
Altun'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."