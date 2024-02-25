Dolmalık biberlerin içinden uyuşturucu çıktı: 1 kişi tutuklandı

İstanbul’da polis şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada, dolmalık biberler içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel 25.02.2024 11:12 Giriş: 25.02.2024 11:12

Güncelleme: 25.02.2024 11:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA