"Domates üreticilerinin yüzde 80'i bankalara borçlu"

Domates üreticisi İbrahim Ayhan, "Üreticilerin yüzde 80’i bankalara borçlu. Ürünü satıp banka borçlarımızı kapatıyoruz ve yeni sezon için yeniden kredi çekiyoruz" dedi. CHP'li Ömer Fethi Gürer ise domatesin üreticiye zarar ettiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, domates üretiminin son yıllarda artış gösterdiği Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine giderek domates tarlalarında üreticilerin sorunlarını dinledi.

Çifçti İbrahim Ayhan ve Mustafa Arslan, geçen yıl 2 lira 90 kuruştan sattıkları domatesin, onca maliyet artışına rağmen bu yıl 3 liraya bile zor satıldığını belirterek mağdur olduklarını söyledi.

Domates üreticisi İbrahim Ayhan, “Maliyetler çok arttı, işçilik maliyeti bile 2-3 kart arttı. Maliyetin altında domates satıyoruz. Hava şartları da bu yıl bizi zorladı. Ağustos ayında sıcaklık çok yükseldi ve günlük sulama yapmak zorunda kaldık. 3 lira bizi kurtarmıyor. Kendimize pazar arıyoruz, bulamıyoruz. O yüzden Tarım Kredi Kooperatifleri'ne yönelmeye çalıştık. Onu da denedik tarım Kredi Kooperatifleri'nden de gerekli verimi alamadık. Sözleşme yapıp domates piyasanın altına düştüğü zaman bize fireyle zarar veriyorlar. Yüzde 3-4 olan domatesin firesini yüzde 30’a çıkarıp çiftçiyi zor durumda bırakıyorlar” dedi.

"BORÇTAN BİR TÜRLÜ KURTULAMADIK"

Domates üreticisi olarak devletten destek alamadıklarını söyleyen İbrahim Ayhan, “Domates tarlada duruyor. Fabrikalara da vermezsek ürün tarlada kalacak. Böyle giderse domates ekimi düşer. Bu domatesi 20 günü içinde satmak zorundayız. Satamazsak tamamı biter. Soğuk aldığında domates tarlara çürür. Üreticilerin yüzde 80’i bankalara borçlu. Ürünü satıp banka borçlarımızı kapatıyoruz ve yeni sezon için yeniden kredi çekiyoruz. Gelecek yıla hazırlık yapıyoruz. Borçtan bir türlü kurtulup da rahat edemedik. Böyle giderse yakın zamanda tarlalarımız da icradan gidecek” diye konuştu.

"DOMATES ÜRETİCİYE ZARAR ETTİRİYOR"

CHP'li Ömer Fethi Gürer ise "Çiftçi domatesten beklediği kazancı bulamadı. Salçalık domates tarlada 3 lira ama 1 kilogram salça marketlerde 30-40 liranın üzerinde. Sulama giderleri, ilaç giderleri, tohum ve gübre giderleri arttı. Çiftçinin eline geçen kazanç, geçen yılın altına düştü. Kentlerde en az 10 lira olan domates tarlada sadece 3 lira. Domates gerçekten üreticiye zarar ettiriyor" değerlendirmesini yaptı.