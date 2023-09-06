Dominik Livakovic, yılın kalecisi ödülüne aday gösterildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d’Or’da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü’ne aday gösterildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, Ballon d’Or’da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü’ne aday gösterildi.

Sarı-lacivertli ekibin Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, 2023 Ballon d'Or Yashin Ödülü’nün adayları arasında yer aldı.

Livakovic'in aday olduğu ödülün diğer adalayları ise Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale ve Brice Samba oldu.

Ballon d’Or ödül töreni, 30 Ekim’de Paris’te gerçekleştirilecek.