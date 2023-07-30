Donald Trump, ABD Başkanı Biden'a küfür etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir mitingde ABD Başkanı Joe Biden'a küfür ederek, "Aptal bir o..... ç...." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'a küfür etti.

Donald Trump, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde Joe Biden'ı hedef aldı.

Trump, göç politikası ve sınır korumasından bahsettiği sırada Biden'ı işaret ederek, "İşinde çok iyi olmayan birine sahibiz. Hiçbir zaman iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Donald Trump açıklamasının devamında Biden'a küfür ederek, "Aptal bir o..... ç...." dedi.

Trump ayrıca, Biden için "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı" ifadesini de kullandı.