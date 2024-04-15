Donald Trump'ın yargılandığı 'sus payı' davası başladı

ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Davayı 'rezalet' olarak niteleyen Trump, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski Başkanı Donald Trump'ın New York'taki ceza davası bugün başladı.

Trump, 'sus payı' davasında jüri seçiminin başlaması için TSİ 16.00'da mahkemeye geldi.

Mahkeme girişinde konuşan Trump, davayı 'rezalet' olarak niteledi.

Dava süreci belirsizliğini koruyor.

Jüri seçiminin bir haftayı bulacağı açıklanırken, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in ofisinde kıdemli dava avukatı olarak görev yapan Joshua Steinglass, "Eski Başkan Trump gibi herkesin aşina olduğu bir kişinin yargılandığı bir davada jüri seçmek benzersiz sorunlar yaratıyor" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Trump, "Suçsuz olduğum için burada olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi insiyaklarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç görülmedi. Buraya asla getirilmemeliydim." ifadelerini kullandı.

JÜRİ SEÇİMİ

Davaya ilk olarak 12 kişilik jüri seçimiyle başlanacak. ABD'de cezai davalarda, bulunulan bölgede vergi kayıtları üzerinden rastgele seçilen vatandaşlar tarafından oluşturulan jüri heyetinin kararı esas alınıyor. Bu davada da Manhattan'da ikamet eden ABD vatandaşı, daha önce hiçbir suça karışmamış kura ile seçilen yaklaşık 100 jüri adayı bulunuyor.

Bu kişiler arasından seçilecek 12 asıl, 6 yedek jüri heyeti için adaylar, davada "tarafsız" ve "ehliyetli" şekilde karar verebilmesi için sıkı bir elemeden geçirilecek. Jüri adaylarına, siyasi olaylara bakışı, politik eğilimleri, Trump'a karşı lehte veya aleyhte kuvvetli hisleri olup olmadığı şeklinde sorular sorulacak. Adaylara, sadece kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde kime oy verip vermeyecekleri sorulmayacak.

Savcılık, tarihte ilk kez eski bir ABD başkanının cezai yargılanması nedeniyle savunmanın jüri seçimine çok ehemmiyet veriyor. 100 aday arasından yapılacak seçimin iki haftaya kadar sürebileceği kaydediliyor.

Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump’ın yargılanmasına geçilecek.

Uzmanlar, tarafların sunumları ve şahitlerin dinlenmesi ile birlikte yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmininde bulunuyor. Bu süreçte Trump'ın da haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerektiği belirtiliyor.

100 BİN SAYFADAN FAZLA EVRAK

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

Trump'ın avukatı Todd Blanche, 4 Ekim 2023'te mahkemeye sunduğu dilekçede "siyasi gerekçeli suçlamalardan oluşan karışık bir paket" şeklinde değerlendirdiği ceza davasının düşürülmesini talep etmişti.

Eski Başkan'ın avukatları ayrıca savcılar tarafından mahkemeye "100 bin sayfadan fazla" evrak sunulduğu gerekçesiyle duruşmanın 90 gün ertelenmesini istemişti.