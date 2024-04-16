Donald Trump'ın yargılandığı 'sus payı' davası: İlk günde neler yaşandı?

"ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olan Donald Trump'ın, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin dava New York'ta başladı.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödenmesine ilişkin açılan dava (15 Nisan Pazartesi) dün New York'ta başladı.

"Sus payı davası” olarak bilinen yargılamada Trump hakkında 34 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Manhattan Ceza Mahkemesi'nde jüri seçiminin gerçekleşmesi için görülen dava öncesinde Trump, mahkeme salonuna girmeden önce açıklamalarda bulundu.

Trump, "Suçsuz olduğum için burada olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi insiyaklarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç görülmedi. Buraya asla getirilmemeliydim" diye konuştu.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Trump ve avukatları Hakim Juan Merchan'ın kızının demokrat müşterilere hizmet veren bir siyasi danışmanlık firmasıyla çalışmasının çıkar çatışması oluşturduğunu savunarak ikinci kez Merchan'ın davadan alınması talebinde bulundu.

Jüri heyeti seçimi ile başlayan davada, Trump'ın reddi hakim talebi reddedildi.

Mahkeme, Trump'ın 17 Mayıs'ta görülmesi planlanan duruşmanın oğlu Barron'un lise mezuniyeti nedeniyle farklı tarihte yapılması yönündeki talebini ise değerlendireceğini açıkladı.

YARGILAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Davaya 12 kişilik jüri seçimiyle başlanacak. ABD'de cezai davalarda, bulunulan bölgede vergi kayıtları üzerinden rastgele seçilen yurttaşlar tarafından oluşturulan jüri heyetinin kararı esas alınıyor. Bu davada da Manhattan'da ikamet eden ABD yurttaşı, daha önce hiçbir suça karışmamış kura ile seçilen yaklaşık 100 jüri adayı bulunuyor. Bu kişiler arasından seçilecek 12 asıl, 6 yedek jüri heyeti için adaylar, davada "tarafsız" ve "ehliyetli" şekilde karar verebilmesi için sıkı bir elemeden geçirilecek. Savcılık, tarihte ilk kez eski bir ABD başkanının cezai yargılanması nedeniyle savunmanın jüri seçimine çok önem veriyor. 100 aday arasından yapılacak seçimin iki haftaya kadar sürebilir. Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump’ın yargılanmasına geçilecek. Davanın altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor. Donald Trump'ın ise haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alma zorunluluğu bulunuyor.

CEZA ALIRSA ADAY OLABİLİR

Donald Trump kendisine yönelik suçlamaları reddediyor. Ancak Trump’ın suçlu bulunması halinde ABD Başkanı seçilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Ancak Reuters/Ipsos anketine göre suçlu bulunması Trump'ın şansını azaltabilir.

Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.

Kaynak: Habertürk, Anadolu Ajansı, Euronews