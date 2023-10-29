Donanmadan İstanbul Boğazı'nda resmi geçit

Donanma, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü dolayısıyla resmi geçidini İstanbul Boğazı'nda yaptı. Resmi geçici AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

Güncel 29.10.2023 17:33 Giriş: 29.10.2023 17:33

Güncelleme: 29.10.2023 17:45 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Cumhuriyet'in 100. yıldönümü dolayısıyla Türk donanması, resmi geçidini İstanbul Boğazı'nda yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi geçidi izledi. İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğinde 100 geminin yanı sıra F-16 ve F4E uçakları ve helikopterlerin eşlik edeceğini ifade edilmişti. Denizdeki resmigeçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personelin katılacağını belirtilmişti. Resmigeçitte fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltıların da görev alacağı kaydedilmiş, tören geçişi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 101 pare top atışı yapılacağı bildirilmişti.