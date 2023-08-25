"Dondurma kazandınız" mesajına tıkladı, 22 bin dolar kaybetti

Bursa’da yaşayan Meliha Doğan, telefonuna gelen "Dondurma kazandınız" mesajını görünce metnin altındaki linke tıkladı. Doğan’ın telefonundaki bilgileri ele geçiren dolandırıcılar banka hesabından 4 seferde 22 bin dolar çekti.

Bursa'da, Meliha Doğan isimli kadın telefonuna gelen "Dondurma kazandınız" mesajını tıklayınca hesabından 22 bin dolar çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da yaşayan Meliha Doğan, telefonuna gelen "Dondurma kazandınız" mesajını görünce metnin altındaki linke tıkladı. Doğan’ın telefonundaki bilgileri kopyalayan dolandırıcılar, banka hesabında bulunan 42 bin doların 22 bin dolarını kendi hesaplarına aktardı.

Banka hesabındaki parasının 2 kez 10 bin 2 kez de biner dolar olmak üzere 4 seferde başka hesaba aktarıldığını fark eden Doğan başına gelenleri evli olduğu Nazif Doğan’a anlattı.

Çift bankaya giderek hesabında kalan paraya bloke koydurdu, ardından savcılığa giderek dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"DONDURMA KAZANDIK DİYE TIKLAMIŞ GECE PARAMIZI ÇEKMİŞLER"

Eşinin kampanyalı mesajlara tıklaması sonrası gece yarısı bankadan paralarının çekildiğini belirten Nazif Doğan, "Yıllardır birikimimiz olan parayı dolandırıcılar başka bir bankaya aktarıp 22 bin dolar paramı çalmışlar. Eşime kampanyalı dondurma mesajı geliyor, o da tıklıyor. Bütün bilgileri kopyaladıktan sonra paramızı bankadan başka bir hesaba aktarmışlar. 'Dondurma kazandık' diye tıklamış. Gece paramızı çekmişler. Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdik. Savcılık banka hesaplarımıza bloke koydu. 40 - 50 bin dolar civarı paramız vardı. Paranın tamamını çekmeye çalışmışlar ama fark edip bloke koyduğumuz için çekememişler" şeklinde konuştu.

Hesabındaki parayla engelli çocuğuna ev almayı hayal ettiğini söyleyen Nazif Doğan, "O parayla engeli çocuğuma ev alacaktım, onun rızkıydı. Parayı alanlar geri getirsin" dedi.