‘Dönüşüm’ yalanı da ellerinde patladı

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’la sokakta Beykoz’da binasının yıkıldığını ancak dönüşüme girmediğini iddia eden kadını muhtar yalanladı. İBB'nin Beykoz'daki tek dönüşüm alanı olan mahallenin muhtarı, burada yıkılan bina olmadığını söyledi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’a “Beykoz'da arsam yıkıldı, 5 yıldan beri kentsel dönüşüme girecekti. Kurtarın bizi” diyen kadının yaşadığı mahallenin muhtarı, iddiayı yalanladı.

Kurum’un yanına gelen bir kadın, “Beykoz’da arsam(yıkıldığını iddia ettiği binanın yeri) var. 5 yıldan beri yıkıldı. Kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu) tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz. Kurtarın bizi…” demişti. Kurum’un yanıtı da “Nisan’da kurtulacağız” olmuştu.

Beykoz’da İBB’nin tek dönüşüm alanı Çubuklu Mahallesi’nde. Mahalle muhtarı Hüsnü Kolcu, ismi açıklanmayan kadının iddiasına yanıt verdi.

“Beykoz’da İBB’nin dönüşüm alanı olarak ilan ettiği tek mahalle Çubuklu mahallesi. Burada kentsel dönüşümle ilgili hukuki süreçler devam ediyor. Bu süreçte İBB’nin mağdur ettiği, evini yıktığı, yıkılan evi bekleyen herhangi bir vatandaşa mağduriyet yaşattığı bir durum var mı?” sorusuna yanıt veren Kolcu, şunları söyledi:

“Öyle bir durum yok. Hatta proje bittiğinde, sonuçlanırsa vatandaşın lehine olacak. Biz de bitmesini dört gözle bekliyoruz. Ama burada tapusu olup da evi yıkılan ve kentsel dönüşüm bekleyen bir yer yok. Çubuklu mahallesinde böyle bir yer yok. Şu anda yıkılan bir ev yok; mağduriyet de yok. Bizim tek bir beklentimiz projenin bitmesi… Bittiği zaman halkımızın değeri olacak bir proje.”