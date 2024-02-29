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Doping testi pozitif çıkan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi

Doping testi pozitif çıkan yıldız futbolcu Paul Pogba, futboldan 4 yıl men edildi.

Spor
  • 29.02.2024 15:02
  • Giriş: 29.02.2024 15:02
  • Güncelleme: 29.02.2024 15:09
Kaynak: Haber Merkezi
Doping testi pozitif çıkan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi
Fotoğraf: DepoPhotos

Takımının ligin ilk haftasında Udinese ile karşılaştığı maçın ardından verdiği numunenin doping testi pozitif çıkan Juventus'un yıldız futbolcusu Paul Pogba hakkında İtalya Anti Doping Komitesi kararını verdi.

GOAL İtalya'nın aktardığına göre 32 yaşındaki Fransız oyuncuya 4 yıl futboldan men cezası verildi. 

Pogba'nın, ilk maçta verdiği numunenin pozitif çıkmasının ardından İtalya Anti Doping Komitesi tarafından yapılan ikinci testinde de pozitif bulgulara rastlanmıştı. 

Yıldız oyuncuya karar açıklanana kadar geçici olarak futboldan men cezası verilmişti. 

2022'de Manchester United'dan Juventus'a dönen Pogba'nın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu. 

Pogba, geçen sezon Juventus formasıyla 10, bu sezon ise 2 resmî maça çıkabildi.

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