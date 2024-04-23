Dört bir tarafta kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları erken başladı. Ülkenin dört bir tarafında etkinlikler sürerken ülke dışından gelen çocuklar misafir edildi.

TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa’da kutlamalar Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova’dan gelen çocukların da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile vatandaşların da katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

AMASYA

Amasya Şeyhcui Şehit Aziz Sağlam Ortaokulunda öğrenciler işaret diliyle “Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi. Bayram heyecanı içerisinde olduğunu ifade eden öğrencilerden Zehra Uzuner, “Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

ANTALYA

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, ABB Bandosu eşliğinde Sevgi Korteji ile renkli dansları ve geleneksel kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı'nı süsledi. Bugün ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde ABB İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Trio Müzik Dinletisi gerçekleştirilecek.