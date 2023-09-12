Dört bir yanda direniş

Tarım, sağlık, inşaat, maden, denizcilik iş kollarında işten çıkarılan, haklarını alamayan işçiler direnişe geçti. Agrobay’da 20’nci, Trendyol direnişinde 15’inci gün geride kaldı. Sağlık çalışanları oturma eylemi başlattı.

Emek Servisi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup’a bağlı olan ve İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ta sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin direnişi 20’nci günü geri bıraktı. Geçtiğimiz Cuma günü yerlerde sürüklenerek gözaltına alınan işçiler, serbest bırakıldıktan sonra eylemlerini kurdukları direniş çadırında sürdürüyor. Öte yandan işten atılan eşini ve direnişçileri gönüllü olarak direniş alanına taşıyan servis şoförünün aracına 20 bin TL para, 60 gün trafikten men cezası verildi. "Bu ceza direnişe kesilen bir cezadır” diyen Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, “Şirkete cuma gününe kadar süre verdik, eğer çözüm için adım atılmazsa eylemlerimize daha güçlü devam edeceğiz. Bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini bekliyoruz" dedi.

SAĞLIK İŞÇİLERİ EYLEMDE

İzmir'de geçtiğimiz haftalarda geriye dönük alacakları sebebiyle 8 gün boyunca iş bırakma eylemi yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık işçileri, alacaklarının ödenmesine dair verilen söz doğrultusunda eylemlerine ara vermişti. Rektörlük tarafından verilen sözün tutulmaması üzerine işçiler dün rektörlük önünde oturma eylemine başladı. Yaptıkları görüşmeleri anlatan Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban, “Maliye, kuruma 220 milyon para gönderdiğini ifade etti. Sayın rektörlük ise ‘para gelmedi’ diyor. Bu işçinin alın terinin şirketlere peşkeş çekildiğini gösteriyor. Buradan ifade ediyorum; yandaşları beslemeyi bırakın, işçinin alın terinin karşılığını derhal verin” çağrısı yaptı. Rektörlüğe bir gün süre verdiklerini belirten Sarıçoban, "Bize dönüş yapılmazsa oturma eylemi devam etmekle birlikte üretimden gelen gücümüzü kullanacağız" dedi.

TRENDYOL'A HUZUR YOK

Sendikalı oldukları için işten atılan Trendyol Esenyurt Depo işçileri, direnişlerinin 15. gününde eylemlerini Maslak'taki Trendyol Genel Merkezi önüne taşıdı. PTT-SEN ve DGD-SEN’le birlikte açıklama yapan işçiler, “Sendika hakkımız söke söke alırız”, “Trendyol işçiye hesap verecek” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı. İşçiler küçülme bahanesiyle işten atılmalarına tepki göstererek “Bir milyar dolardan fazla kâr açıklayan şirket nasıl küçülmeye gidiyor?” dedi. Sendika haklarının tanınmasını isteyen işçilerden Emre Özdek, “25/2 maddesinden işten atıldım. 15 gündür başvurmadığım yer kalmadı. İşe giremiyorum, işsizlik maaşı alamıyorum. Bağış sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz" dedi. Trendyol işçileri haklarını alana kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

TERSANEDE İŞÇİ KIYIMI

Sık sık iş cinayetleriyle gündeme gelen Tuzla Tersanesinde çalışan 6 işçi, DİSK’e bağlı Limter-İş’e üye olunca işten atıldı. Kıdem ve ihbar tazminatlarının verilmek istenmediğini söyleyen işçiler Limter-İş’le birlikte Tuzla Gemi önünde buluşarak açıklama yaptı. Açıklamanın ardından tersanenin idari amiri işçilerin hak edişlerine dair sendika yöneticileri ile görüşme yapılacağını bildirdi. Limter-İş Başkanı Kanber Saygılı, “Bir gün sonra ya da üç gün sonra olması fark etmez, kıdem ve ihbar tazminatı sizin hakkınız. Bu hakkı alıncaya kadar mücadele edeceğiz” dedi. İstanbul Esenler'de yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışan işçiler, ücretlerinin ödenmemesini protesto etti. Şantiye önünde açıklama yapan Dev Yapı-İş sendikasına bağlı işçiler, Taşeron Tek Çelik firmasının ücretlerini gasp etmeye çalıştığını savundu. "İşçilerin bir damla alın terini inşaat patronlarına bırakmayacağız" diyen işçiler, hakları ödenmediği taktirde üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını belirtti.

OTURMA EYLEMİ

Manisa’nın Soma ilçesinde, Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri AŞ tarafından Bağımsız Maden-İş’e üye olduktan sonra işten çıkarılan Ramazan Gündoğan oturma eylemine başladı. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Soma Linyit İşletmeleri önünde başlatılan eylemede işçiler, baretlerini yere vurdu. 7 yıldır kepçe operatörü olarak çalıştığını belirten Gündoğan, "7 yıl boyunca gece gündüz çocuklarım için madeni tırnaklarımla kazıdım. Çocuklarımın rızkını kimseye bırakmam. Artık burada yatacağım” diye konuştu.