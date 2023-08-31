Dört bir yanda eş zamanlı kriz

Dürzilerin Süveyda ve Dera’da protestoları 2 haftadır sürüyor.

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Son aylarda bölge ülkeleriyle normalleşme adımları atan Suriye’nin birçok noktasında eş zamanlı protesto ve çatışmalar yaşanıyor.

GÜNEYDE PROTESTOLAR

Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda ve Dera’da hayat pahalılığına karşı yapılan protestolar ikinci haftasına girdi.

Süveyda'da 15 Ağustos’ta akaryakıt zammı ve ekonomik gidişattan dolayı memnuniyetsizlikle başlayan protestolar, hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Yıllardır süren iç savaşta hükümete destek veren Dürzilerin yoğun olduğu bölgede halk, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve hükümetin istifası istedi.

DOĞUDA ÇATIŞMA

Ülkenin doğusundaki Deyrizor’da ise Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kendi bünyesindeki Askeri Meclis Komutanı Ahmed Ebu Havle’yi tutuklaması çatışmalara neden oldu. Tutuklamaya tepkli gösteren Arap aşiretler ile Askeri Meclis arasında yaşanan çatışmalarda 3'ü SDG’li 13 kişi yaşamını yitirdi. SDG bölgede “güvenliği güçlendirme” operasyonu başlatırken, bunun IŞİD ile “uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı” olduğunu duyurdu. Ebu Havle taraftarı yerel aşiretler Havle’nin serbest bırakılması için 12 saat süre verdi.

KUZEYDE CİHATÇILAR

Ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde ise Ankara destekli güdümlü muhalifler Esad'ın gitmesi için eylemler yapıyor. Günlerdir süren protestolarda Şam yönetimi ile normalleşmeye de karşı çıkıldı.