Dört günlük çalışma haftası Almanya'da denenecek

Almanya'da gelecek yıldan itibaren başlatılması planlanan bir pilot proje ile haftada dört gün çalışma sisteminin denenmesi öngörülüyor. Bu sistemde, çalışma süresi kısaltılacak, ancak verim ve ücret aynı kalacak.

Almanya'da başlatılacak bir pilot proje ile haftada dört gün çalışma sisteminin denenmesi planlanıyor. Berlin'de bulunan danışmanlık firması Intraprenör'ün uygulamaya geçireceği projeye şirketler Perşembe gününden itibaren başvuruda bulunabilecek. Intraprenör'ün dört günlük çalışma haftası sisteminin denenmesi için en az 50 şirketin projeye katılmasını hedefleniyor.

DW Türkçe'nin haberine göre; Proje süresince şirketler uzmanlara danışabilecek, yeni yöntemler deneyecek ve birbirleriyle görüş alışverişinde bulunabilecek. Projenin sonunda da sonuçların Münster Üniversitesi tarafından değerlendirilmesi öngörülüyor.

Altı ay için öngörülen projede, yüzde 100 verim, yüzde 80 çalışma süresi, yüzde 100 ödeme modeli uygulanacak. Haftada dört gün çalışmada gündeme gelen diğer modellerde, çalışma süresi ile birlikte ödenen ücretin düşürülmesi öngörülüyor. Bazı küçük işletmeler ise haftada dört gün çalışırken fazla mesaiyi gündeme getiriyor. Bu projede ise çalışma süresi azaltılırken, verim ve ücretin aynı kalacağı vurgulanıyor.

ÇALIŞANLAR İSTİYOR



Hans Böckler Vakfı tarafından sonuçları Mayıs ayında açıklanan bir ankette, ücretli çalışanların yüzde 73'ü kazandıkları para aynı kaldığı sürece haftada dört gün çalışmaya sıcak baktığını belirtmişti. Ankete katılanların yüzde 17'si hafta dört gün çalışmaya karşı çıkmıştı. Dört gün çalışmaya karşı çıkanların yüzde 86'sı çalışmaktan zevk duyduğunu, yüzde 82'si çalışma süresinin kısaltılmasının çalışma sistemini değiştirmesinden endişe ettiğini, yüzde 77'si ise işini bitiremeyeceğini düşündüğünü ifade etmişti.

Orta Ölçekli İşletmeler Birliği ise haftada dört gün çalışmaya mesafeli. Birlik Genel Sekreteri Christoph Ahlhaus, işveren ile çalışanlar arasında bireysel çözümlerin mümkün olabileceğini, ancak haftada dört gün çalışmaya tam ücretin ödenmesini öngören bir sistemin uygulanması için devletin olası müdahalesine karşı çıktıklarını söyledi. Çalışma süresinin azaltılmasının verimin düşmesine yol açabileceğini belirten Ahlhaus, bundan önce işletmelerin sonrasında ise herkesin zarar göreceğini savundu.

Sanayide çalışanları bir araya getiren Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise haftada dört gün çalışma tartışmalarında Almanya'nın metal ve elektronik endüstrisindeki rekabet gücünü dikkate alınması gerektiği görüşünde. IG Metall Başkanı Jörg Hofmann, hafta sonunda Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği röportajda, gelecek yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde haftada dört gün çalışma modelinin IG Metall'in talepler listesinde yer almayacağını, bunun "uzun vadeli bir konu" olduğunu söyledi. IG Metall, haftalık çalışma saatlerinin 35'ten 32'ye düşürülmesini istiyor.

İNGİLTERE'DE UYGULANMIŞTI



Intrarprenör, gelecek yılın başından itibaren uygulanması planlanan projeyi, dünyanın farklı ülkelerinde hafta dört gün çalışma sisteminin getirilmesi için çalışan sivil toplum örgütü 4 Day Week Global ile birlikte yürütecek.

Aynı proje daha önce İngiltere'de de uygulanmıştı. Şirketler, projenin sonunda olumlu bir bilanço çıkarttı. İngiltere'de projeye katılan 61 şirketten 56'sı haftada dört gün çalışma sistemini sürdüreceklerini belirtti. Deneme süresince çalışanlar arasında rapor alanların oranı yüzde 65 azalırken, işten ayrılanların oranı da yüzde 57 düştü. Boston ve Cambrigde'den uzmanların yaptığı analize göre deneme süresinde şirketlerin cirosunda ortalama yüzde 1,4 artış kaydedildi.