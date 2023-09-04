Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevi sürüyor: Haklı talepler derhal karşılanmalı!

Doruk Madencilik’te çalışan işçiler hakları için başlattıkları açlık grevine devam ediyor. Madencilere destek açıklaması yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası da başta tazminat ve ücret olmak üzere hakları için yer altında açlık grevinde olan işçilerin taleplerinin karşılanmasını istedi. Açlık grevinde 77. saat geride kalırken şu ana dek 5 işçinin hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir’de, SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, çalışma koşullarının düzeltilmesi, alacaklarının ödenmesi talebiyle yer altında başlattıkları açlık grevine devam ediyor.

165 madencinin tazminat, ücret ve diğer yasal haklarının karşılanmaması, sorunlara kalıcı çözüm bulunması talebiyle 28 Ağustos Salı günü oturma eylemine başladıklarını ancak Ankara’ya yürümelerinin engellenmesi üzerine 2 Eylül Cumartesi günü yer altında açlık grevine başladıklarını anımsatan Maden Mühendisleri Odası, ekonomik kriz ve yoksullaşma sürecinin tüm çalışanları derinden etkilediğine vurgu yaptı.

Düşük ücretler, ücretlerin zamanında ödenmemesi ve yasa dışı kesintilerin çalışanların yaşamını daha da zora soktuğunu belirten Maden Mühendisleri Odası, şu açıklamayı yaptı:

"Sendikanın açıkladığı bilgilere göre; 2022 yılı aralık ayında şirket 250 kişiyi ücretsiz izine çıkarmıştır. Devir aşamasında firmadan ayrılan ve akabinde emekli olan 240 madencinin iş akdini feshetmiş olup hakkı olan kıdem tazminatları taraflarına 9 aydır ödenmemiştir. Ücretsiz izne çıkarılan madencilerin her ay taahhüt edilen aylık avansları tam anlamıyla yerine getirilmemiştir.

Dokuz aylık zaman içerisinde madencilerin ücretleri gününde ödenmediği gibi bazı aylarda parçalı ödenip bazı aylarda ise takip eden aya devredilmiştir. Madencilerin ücretleri üzerinden bireysel emeklilik ve icra kesintilerindeki sıkıntıları giderilmemiştir.

"ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ ÖNCELENMELİ"

Bu ortamda verilen sözlerin karşılanmasını isteyen madencilerin haklı talepleri derhal karşılanmalıdır. Geçmiş yıllarda söz konusu şirketin, diğer işletmelerinde çevresel sorunlara ek olarak işçilerin haklarını alamaması nedeniyle benzer süreçler yaşanmıştır.

Madencilik sektörü; yaşanan bu ve benzeri sorunlar nedeniyle toplumsal muhalefetin hedefi haline gelmektedir. Madencilik sektöründe yaşanan bu tip olumsuz örneklere son verilerek halkın ve çalışanların taleplerini önceleyen, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alındığı, çevreye duyarlı bilimsel madencilik faaliyetleri eksiksiz olarak yürütülmelidir."

Açlık grevinde 77. saat geride kalırken işçi ailelerinin yarın Ankara'da Yıldızlar SSS Holding binası önünde eylem yapması bekleniyor.