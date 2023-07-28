DÖSİMM'e bağlı sanatçıların 'kadro' sorunu sürüyor

CHP'li İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Müdürlüğü’ne bağlı olarak sanat icra eden personelin 23 yıldır sanatçı kadrosuna geçirilmediğini hatırlatarak, “2 yıl önce bakan söz verdi ama yasal düzenleme yapılmadı. TİS’te 1 maddelik bir düzenleme ile sanatçılarımıza kadrolarını verin” çağrısını yaptı.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi yıllardır, sanat icra eden ancak kadroları verilmeyen DÖSİMM’e bağlı çalışan sanatçıların sorunlarına dikkat çekti.

2021 yılında Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP’li Akkuş İlgezdi’nin sorusunu yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Söz konusu çalışanların fiilen yaptıkları takım unvanlarına geçirilmelerine yönelik kanun değişikliği çalışması gerekmekte olup mevzuat çalışmasının yakın vakitte sonuçlandırması planlanmaktadır” demişti. Gecen 3 yıla rağmen 83 DÖSİMM’li için hiçbir şey yapılmadı.

HÜKÜMETE TİS HATIRLATMASI

Bakan Ersoy'un sözüne rağmen mağduriyetin giderilmediğini hatırlatan Dr. Akkuş İlgezdi, “Üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Bu süreçte onlarca torba yasa geldi ama sadece ve sadece 83 DÖSİM’li için sanatçı kadrosu gelemedi. Tek maddelik bir kanuni düzenlemeyi yapmaktan aciz bir hükümete Toplu İş Sözleşmesini hatırlatıyoruz. TİS’te 1 maddelik bir düzenleme ile sanatçılarımıza kadrolarını verin” dedi.

DÖSİM PERSONELİ 23 YILDIR SANATÇI KADROSU BEKLİYOR

2001 yılında geçici işçi olarak alınan, 2007’de 4B’li yapılan, 2011’de düz memur olan DÖSİMM personeli sanatçıların halen düz memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, büro işçisi gibi kadrolarda bulunuyor.

2001 yılından beri aktif olarak sanat icra eden, 2011 yılından beri kadrosu memur ya da işçi olan DÖSİMM personeli, 23 yıldır sanatçı kadrosu bekliyor. Sanatçı DÖSİMM personeli, birlikte çalıştığı ve aynı işi yaptığı sanatçı arkadaşının yarısı kadar maaş almakta, giyim vs. diğer ek yardımlardan sınırlı şekilde yararlanıyor.