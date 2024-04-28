Dostlar Korosu İlk Koristleri 49 yıllık birikimle Şişli’de

Oktay EVSEN

Geçen yıl “Ruhi Su’dan Bize/Bizden Zamana” adlı albümü yayınlanan Dostlar Korosu İlk Koristleri 2 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’da, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde (Eski Kent Sineması) dostlarla buluşuyor.

Şef Yusuf Başaran yönetiminde Canan Bilge, Ayda Uludağ Alpat, Fulya Soytürk, Filiz Evlice,Piraye Yüksel,Sevim Elmas Özalkan,Ülkü Akgün Alıcı, Saim Gür, Yusuf Uzun, Mehmet Naci Dedeal, İbrahim Yüksel ve Selahattin Başaran'dan oluşan koristler Ruhi Su ile birlikte söylediğimiz, çoğunluğu kayıtlarda olmayan türküleri, şarkıları bugüne taşıyacaklar.

Dostlar Korosu, Genco Erkal’ın önerisiyle Ruhi Su tarafından 1975'te kuruldu. Dostlar Korosu İlk Koristleri, Ruhi Su’nun 1975-1980 yılları arasında çalıştırdığı Dostlar Korosu üyelerinden oluşuyor.

Dostlar Korosu İlk Koristleri Şefi Yusuf Başaran konserle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Her dönem, kendi ruhuyla anılır. O dönemlerde türküler, deyişler, şiirler hayatımızın önemli bir parçasıydı. Evde, okulda, toplantıda, grevde, kavgada söyleyip güç ve kuvvet aldığımız, kederlendiğimiz, sığındığımız türküler... Ruhi Su’yla birlikte tadı, rengi, kokusu başka bir hale geldi türkülerin ve deyişlerin. 1975-1980 arasındaki çalışmalarda ruhumuza sihirli bir şey üflemişti Ruhi Su. O sihir kırk dokuz yıldır hâlâ damarlarımızda dolaşıyor. Amacımız, o dönemin ruhunu, anlayışını yeni kuşaklara aktarmak ve Ruhi Su ile birlikte söylediğimiz, çoğunluğu kayıtlarda olmayan türküleri, şarkıları bugüne taşımaktır. Ruhi Su’nun ruhumuza üflediği o anlayışı yeniden canlandırmaktır."