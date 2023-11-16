Dostları Dr. Beyza Çelengil Kutay'ı anacak

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Dr. Beyza Çelengil Kutay için İstanbul Tabip Odası'nda anma etkinliği düzenlenecek.

BirGün yazarı, akademisyen Uğur Kutay'ın eşi Dr. Beyza Çelenligil Kutay, İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenecek etkinlik ile anılacak.

14 Aralık Perşembe günü İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleşecek olan anma etkinliğinde dostları ve arkadaşları Beyza Çelengil Kutay ile anılarını anlatacak.

Anma etkinliğinde Kutay'ın sevdiği türkülere yer verilecek.

İstanbul Tabip Odası tarafından paylaşılan anma programı tanıtımında Kutay için "Emeklerin, katkıların unutulmayacak" denildi.

Ayrıca anma etkinliği İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.