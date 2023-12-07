Dostoyevski’nin 'Öteki' isimli eseri tiyatro sahnesinde: Emin Alper yönetecek

Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı eseri Emin Alper’in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de prömiyerini yapacak oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor.

Yönetmen Emin Alper'in Dostoyevski’nin eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’ yeni yılda ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansının; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla birleştiği oyun Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşmeye hazırlanıyor.

Oyun, 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de prömiyerini gerçekleştirecek.

Farklı uyarlaması ve sahne deneyimi ile özgün bir kara komedi sunacak ‘Öteki’ oyunu sezon boyunca Maximum Uniq Hall, Zorlu PSM, CKM ve DasDas’ta sahnelenmeye devam edecek.

KÜNYE

Eser: Fyodor Dostoyevski

Yöneten ve Uyarlayan: Emin Alper

Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş, Gökhan Yıkılkan

Yapımcı: Nisan Ceren Özerten

Sahne Tasarımı: Deniz Göktürk Kobanbay

Işık Tasarımı: Ahmet Sesigürgil

Ses Tasarımı: Okan Kaya

Yardımcı Yönetmen: Ömer Güneş

AI Artist: Deniz Savaş Ertan