Dostoyevski’nin 'Öteki' isimli eseri tiyatro sahnesinde: Emin Alper yönetecek
Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı eseri Emin Alper’in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de prömiyerini yapacak oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor.
Yönetmen Emin Alper'in Dostoyevski’nin eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’ yeni yılda ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.
Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ın oyunculuk performansının; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla birleştiği oyun Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşmeye hazırlanıyor.
Oyun, 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de prömiyerini gerçekleştirecek.
Farklı uyarlaması ve sahne deneyimi ile özgün bir kara komedi sunacak ‘Öteki’ oyunu sezon boyunca Maximum Uniq Hall, Zorlu PSM, CKM ve DasDas’ta sahnelenmeye devam edecek.
KÜNYE
Eser: Fyodor Dostoyevski
Yöneten ve Uyarlayan: Emin Alper
Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş, Gökhan Yıkılkan
Yapımcı: Nisan Ceren Özerten
Sahne Tasarımı: Deniz Göktürk Kobanbay
Işık Tasarımı: Ahmet Sesigürgil
Ses Tasarımı: Okan Kaya
Yardımcı Yönetmen: Ömer Güneş
AI Artist: Deniz Savaş Ertan