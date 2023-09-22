Dosya davasında IŞİD yok

Haber Merkezi

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası’nın 33’üncü duruşmasının 2’nci periyodu Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsünde bulunan Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşma, tutuksuz yargılanan Gülfer Akkaya’nın savunması ile devam etti. Akkaya, dava boyunca hangi örgüte, nasıl üye olduğuna dair bilgi verilmediğini belirterek, savunmasını neye ilişkin yapması gerektiğini bilmediğine dikkat çekti. İddianamede somut delillerin olmadığının altını çizen Akkaya, “Beni tam olarak neden suçladığınızı bilmiyorum. IŞİD'in bu dosyada yer almaması hukuki olarak eksikliktir. IŞİD kadınlara düşman bir terör örgütü. Kadınları bir ganimetmiş gibi nesneleştirirken basın yoluyla da bunu yaydılar. Çocuklara yönelik de nesneleştirme var. Bu dosyada bunlar yok, benim gibi bir feministi koymuşsunuz” dedi. Suçlamaları kabul etmediğini aktaran Akkaya, “Kendimi devlet şiddetine uğradığımı hissediyorum, biliyorum. Bunun sonlandırılmasını talep ediyorum. Biz burada yargılanırken Türkiye'de demokrasinin kırıntısı kalmadı” diye konuştu.