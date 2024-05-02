DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 2 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 2 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,3515 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7041 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 2 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 2 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,3515 liradan, Euro 34,7041 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 2 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 2 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

2 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

2 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,3515 TL 32,3562 TL Euro (€) 34,7041 TL 34,7428 TL İngiliz Sterlini (£) 40,5909 TL 40,6452 TL 1 Dolar (1 $) 32,3515 TL 32,3562 TL İsviçre Frangı 35,4880 TL 35,5057 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 2 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,3515 TL

32,3515 TL Dolar ($) Satış: 32,3562 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7041 TL

34,7041 TL Euro (€) Satış: 34,7428 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,5909 TL

40,5909 TL Sterlin (£) Satış: 40,6452 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,3515 liradan satış ise 32,3562 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,34 gerilerken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,23 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, söz konusu verilerin bölgenin ekonomik aktivitesine ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Almanya'da imalat sanayi PMI'ın nisanda 42,2 ve Avro Bölgesi'nde de 45,6 olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, euro/dolar paritesi dün yüzde 0,5 artışla 1,0715 seviyesinden günü tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 1,0720 seviyesinden işlem görüyor.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısındaki dalgalı seyri dikkati çekiyor.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da imalat sanayi PMI ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD mart ayı fabrika siparişleri