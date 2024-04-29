DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 29 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 29 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,3781 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7589 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 29 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 29 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,3781 liradan, Euro 34,7589 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 29 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 29 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

29 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

29 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 13.20 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,3781 TL 32,3845 TL Euro (€) 34,7589 TL 34,7690 TL İngiliz Sterlini (£) 40,6469 TL 40,6669 TL 1 Dolar (1 $) 32,3781 TL 32,3845 TL İsviçre Frangı 35,5101 TL 35,5369 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 13.20'de yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 29 Nisan 2024 saat 13.20 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,3781 TL

32,3781 TL Dolar ($) Satış: 32,3845 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7589 TL

34,7589 TL Euro (€) Satış: 34,7690 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,6469 TL

40,6469 TL Sterlin (£) Satış: 40,6669 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 13.20'de yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,3781 liradan satış ise 32,3845 liradan işlem görüyor.