DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 3 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 3 Mayıs 2024 gününde dolar / TL güne 32,3992 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7857 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 3 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

DÖVİZ KURLARI | Dolar kaç tl? 3 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,3992 liradan, Euro 34,7857 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 3 Mayıs dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 3 Mayıs 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

3 Mayıs 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

3 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,3992 TL 32,4039 TL Euro (€) 34,7857 TL 34,8049 TL İngiliz Sterlini (£) 40,6680 TL 40,7195 TL 1 Dolar (1 $) 32,3992 TL 32,4039 TL İsviçre Frangı 35,6656 TL 35,6869 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 3 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,3992 TL

32,3992 TL Dolar ($) Satış: 32,4039 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7857 TL

34,7857 TL Euro (€) Satış: 34,8049 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,6680 TL

40,6680 TL Sterlin (£) Satış: 40,7195 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,3992 liradan satış ise 32,4039 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Bugün yurt içinde enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.

Ayrıca, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: